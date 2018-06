Neymar benadrukt: ‘Met mij in het veld was resultaat anders geweest’

Paris Saint-Germain lichtte vorig jaar zomer de transferclausule van Neymar in zijn contract bij Barcelona en maakte van de Braziliaan zo ruimschoots de duurste speler aller tijden. Als het aan de 26-jarige aanvaller zelf had gelegen, was er echter geen 222 miljoen euro voor hem op tafel gekomen, aangezien hij liever een lagere transfersom had gezien.

“Ik ben niet trots op het bedrag, of op het feit dat ik de duurste speler ooit ben. Dat is gewoon geld en niets anders. Ik kan er niets aan doen. Persoonlijk zou ik minder voor mezelf hebben betaald”, legt hij uit in gesprek met Spox. “Ik heb altijd speciaal willen zijn. Dat was mijn doel van jongs af aan, eigenlijk al vanaf het moment dat ik begon met voetbal. Ik was toen elf jaar oud. Het klinkt misschien een beetje onhandig, maar sindsdien heb ik elke dag geprobeerd om beter te worden en de beste te worden.”

“Ik heb elke dag gewerkt en offers gebracht om op een dag profvoetballer te worden, dat was mijn enige droom. Ik droomde ervan om voor Santos te spelen, om uitgenodigd te worden voor de nationale ploeg en om op een dag naar Europa te gaan. Het zag er toen niet naar uit dat ik zou slagen, maar ik bleef eraan denken. Er was niets anders voor mij. Ik ben er trots op dat ik mijn dromen waargemaakt heb. Dat was, en is nog steeds, het belangrijkste voor mij. Als speler moet je altijd laten zien wie je bent en je laten gelden. Slechts naar de transfersom refereren helpt je niet verder en zegt ook niets over hoe goed je werkelijk bent.”

Neymar begint zondag met Brazilië aan het WK in Rusland en de sterspeler van de Goddelijke Kanaries hoopt op een andere afloop dan het toernooi van vier jaar geleden, toen het gastland in de halve finale met 1-7 onderuit ging tegen Duitsland. Neymar moest die wedstrijd destijds missen wegens een rugblessure: “Ik voelde me net zo verslagen als het team en het greep mij ook aan. De verwachtingen waren bijna onmenselijk hoog en Duitsland was een goede tegenstander. We wisten dat het moeilijk zou worden en helaas liep het zoals het liep. Ik zou heel, heel graag die wedstrijd opnieuw spelen, met mij in het veld. Dan was het resultaat anders geweest, daar ben ik zeker van. Nu krijgen we eindelijk de kans om het vorige WK uit te wissen. Misschien komen we Duitsland wel weer tegen en kunnen we dan hopelijk wraak nemen.”