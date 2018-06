Gewilde Mané benadrukt: ‘Mijn contract loopt voorlopig nog drie jaar door’

Er doken onlangs berichten op dat Sadio Mané op het punt zou staan om naar Real Madrid te verkassen. Het vertrek van trainer Zinédine Zidane zou de transfer echter bemoeilijkt hebben. In gesprek met Salzburger Nachrichten zegt de Senegalese aanvaller nu dat hij gelukkig is bij Liverpool.

“Ik ben heel gelukkig bij Liverpool en mijn contract loopt voorlopig nog drie jaar door. Je weet alleen nooit wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik wil graag prijzen winnen en vooral de Champions League”, zegt Mané tegenover de Oostenrijkse krant. De aanvaller reikte afgelopen seizoen met Liverpool tot de Champions League-finale, waarin Real Madrid uiteindelijk met 3-1 te sterk was voor the Reds.

“Het was eerlijk gezegd erg moeilijk om die nederlaag te verwerken. De hele club heeft hard gewerkt om de Champions League te kunnen winnen, maar Real Madrid was die dag simpelweg beter. We hebben verloren van het beste team ter wereld. Die nederlaag heb ik inmiddels achter me gelaten. Het is nu tijd om een goed en succesvol WK te spelen met Senegal, daar focus ik me op”, concludeert de aanvaller.

Senegal begint dinsdag met een wedstrijd tegen Polen aan het WK in Rusland. Het Afrikaanse land neemt het verder in de groepsfase op tegen Colombia en Japan. In aanloop naar het toernooi werd er geoefend tegen Luxemburg (0-0), Kroatië (2-1 nederlaag) en Zuid-Korea (2-0 zege).