Update: ADO reageert op transfergerucht: ‘Er is geen contact met hem’

Yuning Zhang keert komend seizoen terug in de Eredivisie, zo weet het Chinese Sina te melden. De 21-jarige spits gaat zijn loopbaan hoogstwaarschijnlijk vervolgen bij ADO Den Haag, dat hem dan vermoedelijk huurt van West Bromwich Albion. Afgelopen seizoen spendeerde Zhang op huurbasis bij Werder Bremen.

Zijn verblijf in Duitsland werd echter geen doorslaand succes, want de spits speelde geen enkele officiële wedstrijd voor Werder Bremen. Eerst waren er problemen met zijn werkvergunning, terwijl hij later in het seizoen kampte met verschillende blessures. In het slot van het seizoen maakte Zhang tweemaal deel uit van de wedstrijdselectie van Werder Bremen, maar tot speelminuten kwam hij uiteindelijk niet.

Werder Bremen huurde Zhang afgelopen seizoen van West Bromwich Albion. The Baggies namen de Chinese spits vorige zomer voor een miljoenenbedrag over van Vitesse. “Dit is voor ons een heel goede transfer”, liet algemeen directeur Joost de Wit destijds weten tegenover de Gelderlander. Vitesse had Zhang twee jaar eerder weggehaald bij Zhejiang Greentown en hij speelde totaal 27 wedstrijden voor de Arnhemmers, waarin hij vier keer scoorde.

ADO Den Haag zou nu reeds een persoonlijk akkoord bereikt hebben met Zhang, die tijdens het WK gepresenteerd zou moeten worden in de Hofstad. Er waren nog twee Nederlandse clubs geïnteresseerd in de spits, maar zijn keuze is dus uiteindelijk op ADO gevallen. Het contract van Zhang bij West Bromwich Albion loopt nog tot medio 2020.

Update 14 juni 13.50 uur – ADO reageert op transfergerucht: 'Er is geen contact met hem'

ADO Den Haag kijkt momenteel naar de mogelijkheden om een Chinese voetballer te halen, maar stelt dat het halen van Zhang Yuning nog niet aan de orde is. "Het moet wel een Eredivisie-waardige speler zijn, waar wij iets aan hebben", zegt technisch manager Jeffrey van As in gesprek met Omroep West. "Dat de naam van Zhang Yuning valt, is voorbarig. Hij heeft overigens wel bewezen het niveau van de Eredivisie aan te kunnen, maar er is geen contact met hem, West Bromwich Albion of zijn management geweest."