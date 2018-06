‘Bij FC Groningen vertrekkende Lars Veldwijk gaat aan de slag bij degradant’

Lars Veldwijk staat op het punt om zich aan Sparta Rotterdam te verbinden, zo meldt RTV Rijnmond donderdagochtend. De betrokken partijen zijn bijna akkoord over een meerjarig contract voor de 27-jarige spits, die ondanks een doorlopend contract transfervrij mag vertrekken bij FC Groningen. De overstap van Veldwijk wordt naar verwachting dit weekend afgerond.

Met het vertrek van Veldwijk komt er voor hem na een jaar een einde aan zijn dienstverband bij de Trots van het Noorden. De aanvaller kwam in juli vorig jaar over van het Belgische KV Kortrijk en kan terugkijken op een weinig geslaagde periode in Groningen. Doordat hij in de wedstrijd tegen ADO Den Haag weigerde in te vallen waarna hij door toenmalig trainer Ernest Faber uit de selectie werd gezet.

De spits kwam daarna nogmaals negatief in het nieuws toen hij zijn geslachtsdeel liet zien voor de camera van vriendin en vlogster Monica Geuze. Technisch manager Ron Jans maakte vorige maand al duidelijk dat er geen toekomst meer was voor Veldwijk bij Groningen: “Er is te veel gebeurd rondom Lars Veldwijk. We gaan hem volgend seizoen geen tweede kans geven”, vertelde hij destijds. De enkelvoudig international van Zuid-Afrika lag nog tot medio 2020 vast in het Noordlease Stadion.