‘Trainerswissel heeft geen positieve uitwerking voor Davy Klaassen’

Davy Klaassen kwam onder het bewind van Sam Allardyce nauwelijks aan spelen toe bij Everton, maar het lijkt erop dat de middenvelder zijn hoop ook niet hoeft te vestigen op de nieuwe trainer Marco Silva. The Telegraph bericht donderdagochtend namelijk dat de voormalige aanvoerder van Ajax te horen heeft gekregen dat hij uit mag kijken naar een andere club.

Klaassen werd vorig jaar zomer voor 27 miljoen euro overgenomen van de Amsterdammers, maar had het al snel moeilijk in de Premier League. Onder Ronald Koeman kon hij enkel in zijn eerste weken op een basisplaats rekenen en Allardyce, de opvolger van de huidige bondscoach van het Nederlands elftal, deed eveneens nauwelijks een beroep op de zestienvoudig international.

De middenvelder leek in de winterstop nog op huurbasis op weg naar Napoli, maar die deal ketste uiteindelijk af vanwege de portretrechten van Klaassen. Nu the Toffees onder trainer Silva en technisch directeur Marcel Brands een nieuwe weg hebben ingeslagen was er even hoop voor Klaassen dat hij een nieuwe kans zou krijgen. Het lijkt er nu echter sterk op dat zijn periode op Goodison Park beperkt blijft tot slechts een jaar.

Naast Klaassen zouden ook Kevin Mirallas, die het afgelopen halfjaar werd verhuurd aan het Griekse Olympiacos, en grootverdiener Ashley Williams te horen hebben gekregen dat zij uit mogen kijken naar een nieuwe werkgever. Morgan Schneiderlin was ontevreden over de manier waarop hij het afgelopen seizoen werd behandeld door de fans van Everton, maar Silva wil de Fransman naar verluidt juist wel aan boord houden.