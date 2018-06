De Bruyne: ‘Zulke dingen geven de indruk dat er altijd iets is met Kevin’

België speel maandag zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Panama en de verwachtingen omtrent de Rode Duivels zijn hooggespannen. Naast Eden Hazard moet Kevin De Bruyne een van de aanjagers worden voor de ploeg van bondscoach Roberto Martínez, maar de middenvelder geeft aan dat het Belgische publiek de verwachtingen over zijn spel wellicht wat moet bijstellen.

“Ik speel nu als defensieve middenvelder bij de nationale ploeg, dat is een heel andere rol dan in het begin. Ik weet dat ik minder scoor of assists geef, maar mijn wedstrijden zijn tien keer beter. Op mijn huidige positie moet ik een wedstrijd proberen te domineren en andere mensen zo kansen geven om hun ding te doen”, legt hij uit tijdens een documentaire op de het Belgische Eén.

De middenvelder merkt echter dat hij vaak onderwerp van gesprek is: “Het irritante is voor mij gewoon dat er zaken gezegd worden die niet kloppen. ‘Hij is niet tevreden, hij zet zich niet in, speelt niet zoals bij Manchester City’, lees ik dan. Zulke dingen geven de buitenwereld de indruk dat er een probleem is, dat er altijd iets is met Kevin.” Volgens De Bruyne spelen de Rode Duivels echter anders dan the Citizens en is zijn rol daarom ook anders. Hij vraagt dat ook steun van de media, de fans en zijn medespelers en hoopt dat iedereen achter de nationale ploeg gaat staan.

Martínez kreeg onlangs veel kritiek wegens het thuislaten van Radja Nainggolan en De Bruyne denkt dat de taken van de bondscoach moeilijker zijn dan die van een clubtrainer: “Hij moet werken met spelers die voor ploegen uitkomen waar vaak op totaal verschillende manieren gevoetbald wordt. Manchester City en Tottenham Hotspur spelen een vergelijkbaar soort voetbal, maar dan zijn er bijvoorbeeld ook de stijlen van Chelsea of Manchester United. Je moet iedereen plots volgens dezelfde visie laten spelen en dat is niet makkelijk.” Of de Spanjaard de juiste man op de juiste plek is, zal volgens De Bruyne alleen afgelezen kunnen worden aan de resultaten op het WK.