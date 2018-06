Premier League begint met kraker tussen Arsenal en Manchester City

In de eerste speelronde van de Premier League staat er direct een absolute kraker op het programma. Regerend landskampioen Manchester City opent het seizoen met een uitwedstrijd tegen Arsenal. Donderdagochtend is het programma van de Premier League naar buiten gebracht en de Engelse competitie zal in het weekend van 11 augustus beginnen.

Manchester United opent het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Leicester City, terwijl Liverpool op de eerste speeldag West Ham United ontvangt. Tottenham Hotspur (tegen Newcastle United) en Chelsea (tegen Huddersfield Town) beginnen met een uitduel aan het seizoen in de Premier League. Promovendi Wolverhampton Wanderers (tegen Everton) en Fulham (tegen Crystal Palace) starten met een thuiswedstrijd, terwijl het eveneens gepromoveerde Cardiff City op de eerste speeldag op bezoek gaat bij Bournemouth.

De eerste topper die vervolgens op het programma staat, is de ontmoeting tussen Chelsea en Arsenal op 18 augustus. In de derde wedstrijd van de competitie nemen the Gunners, die het seizoen dus beginnen met twee toppers, het op tegen West Ham United. Verder wacht in de eerste maand van de competitie ook nog de topper tussen Manchester United en Tottenham Hotspur, die op 25 augustus in Manchester zal worden afgewerkt.

De eerste Manchester derby staat op 10 november op het programma, als Manchester City stadgenoot Manchester United ontvangt in het Etihad Stadium. Op 1 december staan met de Noord-Londense derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur en de Merseyside derby tussen Liverpool en Everton twee derby's op het programma. De tweede Manchester derby van het seizoen wordt op 16 maart 2019 op Old Trafford afgewerkt.