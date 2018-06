‘Houding Ten Hag kan Frenkie de Jong aan transfer naar Barcelona helpen’

De kans blijft volgens Mundo Deportivo toenemen dat Barcelona erin slaagt om Frenkie de Jong over te nemen van Ajax. Barça denkt zelf dat de 21-jarige middenvelder voor een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro kan worden binnengehaald. De houding van trainer Erik ten Hag zou Barcelona een handje kunnen helpen in de jacht op De Jong.

Als het aan de oefenmeester van de Amsterdammers ligt, vertrekt er komende zomer niemand bij Ajax. Maar Ten Hag wil geen ongelukkige spelers in zijn selectie hebben en is daarom bereid om mee te werken aan een transfer van spelers met een vertrekwens. Dat is een van de redenen dat Justin Kluivert naar AS Roma mocht vertrekken.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken, staat er echter anders tegenover en is niet van plan om De Jong zomaar te laten vertrekken. Eerder wist Mundo Deportivo te melden dat Ajax minimaal vijftig miljoen verlangt voor de middenvelder, maar de Spaanse krant weet nu te melden dat Barcelona denkt dat De Jong voor 20 tot 25 miljoen op te halen is. Het huidige contract van de middenvelder bij Ajax loopt nog tot medio 2022.

Eerder werd al gemeld dat ook Paris Saint-Germain en Manchester City geïnteresseerd zijn in De Jong, die door de transfer van Kluivert naar AS Roma ook zou willen vertrekken. Barcelona zoekt na het vertrek van Andrés Iniesta naar versterkingen voor het middenveld en zou in De Jong en Arthur van het Braziliaanse Grêmio de voornaamste kandidaten daarvoor zien. De Catalanen zouden overigens bereid zijn om De Jong nog een jaar bij Ajax te laten spelen.