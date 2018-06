Van Bommel: ‘Als wij de namen laten zien, zetten we de clubs er niet bij’

Het WK van Australië gaat aanstaande zaterdag van start met een zware wedstrijd tegen Frankrijk. In een poule met les Bleus, Denemarken en Peru wordt er niet veel verwacht van het team van bondscoach Bert van Marwijk en zijn assistent annex schoonzoon Mark van Bommel. Toch verwacht de oud-voetballer van onder meer PSV en Barcelona dat het bereiken van de volgende ronde mogelijk is.

De nationale ploeg van Australië meldde zich ongeveer een week geleden in Rusland. “Ons basiskamp is Kazan. Waar dat ligt? Daar vraag je me ook wat. Ze hebben mij verteld dat het qua reisafstand de beste locatie was en de eerste wedstrijd tegen Frankrijk spelen we in Kazan”, vertelt Van Bommel in gesprek met Evers Staat Op op Radio 538. “We zijn tweeënhalve week in Turkije geweest en daar hebben we een fantastisch trainingskamp gehad. We hebben bewust gekozen voor warmte, omdat dat volgens Australische wetenschap ongeveer hetzelfde effect heeft als hoogtestage. Nu werken we in een kouder klimaat, waardoor je een beter effect hebt bij je trainingsarbeid. We hebben goed geconcentreerd kunnen werken, tactisch. We hebben flinke stappen gemaakt ten opzichte van toen we net begonnen zijn.”

Van Marwijk en zijn technische staf heeft de afgelopen weken gebruikt om de gewenste speelstijl erin te slijpen. “En dat is sneller gegaan dan we hadden gedacht”, aldus Van Bommel. “Dan moet je niet denken dat we gelijk Frankrijk oprollen, maar onze speelwijze zit er nu wel in, denk ik.” De oud-international legt uit dat hij als trainer andere dingen ziet dan toen hij nog speler was. “Je dacht soms dat je veel kansen had gehad en de tegenstander niets. Dan ga je de wedstrijd terugkijken en dan zie je dat het anders was. Dat heb je dan niet in de gaten en dat probeer ik als trainer nu wel te ontwikkelen. Natuurlijk heb je een gekleurde bril op, maar je moet je team die informatie meegeven waardoor ze nog beter gaan voetballen.”

Van Bommel weet dat de verwachtingen niet hoog zijn. Hij hoopt met de Australische ploeg te verrassen. “Ik denk dat iedereen vooraf zal zeggen dat Australië de groep niet gaat winnen. Maar ik denk dat we aardig kunnen gaan verrassen. Niemand verwacht iets van ons en dat is ook weer het voordeel. De druk ligt bij Frankrijk en Denemarken, vinden ze zelf. Dus ja, dat is eigenlijk de ideale situatie”, aldus Van Bommel, die beaamt dat de Socceroos niet over grote sterren beschikt. “Maar we hebben wel goede spelers. En als je die als team kunt laten spelen, dan kun je sterk zijn.”

Van Bommel is onder de indruk van de selectie van België. “Als je de clubs ziet waar al die jongens spelen, dat is ongelofelijk. Dat moet je ook eens doen als je naar Frankrijk kijkt, bij welke clubs die spelers spelen, dat is echt ongelofelijk”, vervolgt Van Bommel, die vanuit de studio het advies krijgt om de clubs van alle Franse internationals niet op te zoeken. “Als wij de namen laten zien, zetten we de clubs er niet bij”, besluit de rechterhand van Van Marwijk met een lach.