‘NAC heeft beet en wil nog vier of vijf talenten van Manchester City’

Paolo Fernandes staat op het punt om terug te keren bij NAC Breda, zo meldt BN De Stem. De buitenspeler van Manchester City speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Bredase club, al verliep de samenwerking niet zoals bij andere huurlingen annex landgenoten als Angeliño en Manu García.

Alleen in de laatste vier duels was Fernandes verzekerd van een basisplaats. Hij gaf meteen zijn visitekaartje af door een heerlijk doelpunt van afstand tegen sc Heerenveen te maken. In totaal kwam de Spanjaard, die een deel van de jeugdopleiding van Real Zaragoza doorliep, tot 25 optredens in de Eredivisie.

De technische leiding van NAC is volgens het dagblad druk bezig om vier tot vijf andere talenten van het beloftenteam van Manchester City naar Breda te halen. Het zou gaan om : een centrale verdediger, een middenvelder met power, een buitenspeler en een pure spits.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de overige huurlingen van Manchester City aan een tweede seizoen in Breda beginnen. Zo geniet Angeliño concrete interesse van PSV en kan Thierry Ambrose bij Girondins Bordeaux aan de slag.