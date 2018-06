Van Hanegem kijkt uit naar WK: ‘Laten we hopen dat die jongen lekker speelt’

Willem van Hanegem is blij dat het WK in Rusland vandaag ‘eindelijk’ van start gaat. De oud-voetballer is bijvoorbeeld heel erg benieuwd naar Egypte en niet alleen vanwege de aanwezigheid van Mohamed Salah. Ook gaat zijn interesse uit naar Marokko, dat vrijdag in Sint-Petersburg de eerste groepswedstrijd tegen Iran afwerkt.

“Ik snap de discussie in ons land of we ze succes moeten gunnen, totaal niet”, vertelt Van Hanegem donderdag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Waarom zouden we die spelers geen mooi toernooi wensen? Ja, dan gaan de supporters hier de straat op en ze springen in fonteinen. Nou en? Als ze niks slopen, vind ik het prima.”

“En als we diezelfde beelden zien vanuit Argentinië of Peru, dan vinden we het opeens heerlijk gepassioneerd.” Veel aandacht zal uitgaan naar Hakim Ziyech, de spelmaker van Ajax. “Moet die jongen Iran, Portugal en Spanje overhoop spelen? Onzin. Hij speelt hangend op rechts, net als bij FC Twente en zoals in zijn eerste weken bij Ajax. Dat vult hij prima in, zag ik tegen Oekraïne en Slowakije”, stelt Van Hanegem.

“Laten we hopen dat die jongen lekker speelt. Is ook goed voor de Eredivisie, denk ik. Nemen ze ons misschien nog een beetje serieus.” Van Hanegem schat Frankrijk en Spanje overigens net zo hoog in als Brazilië en denkt niet dat Argentinië het toernooi wint.