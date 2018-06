‘PSV kan deelnemer aan WK in Rusland aan Slavia Praag verkopen’

De wegen van Albert Gudmundsson en PSV scheiden wellicht binnen afzienbare tijd. Media in Tsjechië verzekeren dat de vleugelaanvaller belangstelling van Slavia Praag geniet. Het is onduidelijk hoe welwillend de Eindhovenaren staan tegenover een transfer.

Gudmundsson, twintig jaar, behoort tot de selectie van IJsland voor het WK in Rusland. De buitenspeler heeft vijf A-interlands achter zijn naam staan en kwam driemaal tot scoren. Deze treffers maakte de IJslander in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Indonesië: 1-4. Zaterdag staat het eerste groepsduel met Argentinië op het programma.

Gudmundsson speelde 63 wedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League. Daarin liep hij bijna één op twee: 28 treffers. De IJslander maakte in augustus 2017 zijn debuut in het hoogste keurkorps van Phillip Cocu, die de aanvaller in januari 2018 bij de eerste selectie haalde en in totaal twaalf maal beroep deed op de aanvaller.

Gudmundsson staat hij nog maar tot medio 2019 onder contract bij PSV. De Eindhovense club verlengt de verbintenissen van talentvolle eigen spelers doorgaans snel met vele jaren, maar wachtte daar bij de IJslander nog om onduidelijke redenen mee.