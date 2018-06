Van Duinen is klaar met Excelsior: ‘De club wil er nóg meer geld uitslepen’

Mike van Duinen wil in de zomer per se een transfer maken. De aanvaller van Excelsior geniet belangstelling van PEC Zwolle, dat bereid is om een 750.000 euro te betalen. De Rotterdamse club wil echter 75.000 euro meer ontvangen, tot ongenoegen van Van Duinen zelf.

“Ik heb nog een contract voor één seizoen en Excelsior heeft mij transfervrij gekregen. Ik kan mij nu verbeteren en de club wil er nóg meer geld uitslepen. Dat stuit me tegen de borst”, benadrukt Van Duinen donderdag in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller heeft technisch directeur Ferry de Haan dan ook laten weten dat ze naar een nieuwe spits moeten zoeken.

Van Duinen, 26 jaar, heeft zelf een bijdrage geleverd om een transfer mogelijk te maken. Hij is bereid een flink deel van zijn eigen transferpecentage terug te geven aan Excelsior. “Maar nu is het genoeg geweest. We hebben destijds heel duidelijk afgesproken dat ik geld zou inleveren om bij Excelsior te komen spelen en dat we dan Excelsior als springplank zouden zien. Nu is het zover en gaat dat niet door?

“Ik wil me aan de gemaakte afspraak houden”, benadrukt Van Duinen, die twee jaar terug transfervrij de overstap van Fortuna Düsseldorf naar Kralingen maakte, met als doel zich in de kijker te spelen bij andere clubs. De 26-jarige aanvaller was 8 keer trefzeker in 29 wedstrijden in zijn tweede seizoen in Rotterdam.