Je laatste kans: dit zijn de 20 populairste spelers in onze WK manager

Donderdag om 17.00 uur is het zover: de langverwachte aftrap van het WK. Gastland Rusland kruist in het Luzhniki Stadion in Moskou de degens met Saudi-Arabië. Wil je nog meedoen aan onze WK manager app (gratis te vinden in de App Store en de Google Play Store)? Stel dan snel je elftal samen, voordat de spelers die je wilt selecteren hun eerste wedstrijd al hebben gespeeld!



Om je op weg te helpen, gaven we al suggesties over je mogelijke keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers. Vandaag, op de dag van de start van het WK, gaan we kijken naar het grotere plaatje. Vele duizenden spelers hebben zich de afgelopen weken aangemeld op de app. Welke spelers kiezen zij?



Wie zijn de populairste spelers in de WK manager?

1. Lionel Messi (Argentinië) - gekozen door 44,51 procent

Waarde: 8,2 miljoen euro

Positie: Aanvaller

Tegenstanders: Kroatië, IJsland, Nigeria

Eerste wedstrijd: Argentinië - IJsland, zaterdag 15.00 uur

2. Neymar (Brazilië) - gekozen door 43,37 procent

Waarde: 8,1 miljoen euro

Positie: Aanvaller

Tegenstanders: Zwitserland, Costa Rica, Servië

Eerste wedstrijd: Brazilië - Zwitserland, zondag 20.00 uur

3. Marcelo (Brazilië) - gekozen door 41,83 procent

Waarde: 6,4 miljoen euro

Positie: Verdediger

Tegenstanders: Zwitserland, Costa Rica, Servië

Eerste wedstrijd: Brazilië - Zwitserland, zondag 20.00 uur

4. Kevin De Bruyne (België) - gekozen door 36,47 procent

Waarde: 7,4 miljoen

Positie: Middenvelder

Tegenstanders: Engeland, Tunesië, Panama

Eerste wedstrijd: België - Panama, maandag 17.00 uur

5. Antoine Griezmann (Frankrijk) - gekozen door 36,46 procent

Waarde: 8,0 miljoen euro

Positie: Aanvaller

Tegenstanders: Peru, Denemarken, Australië

Eerste wedstrijd: Frankrijk - Australië, zaterdag 12.00 uur

6. Sergio Ramos (Spanje) - gekozen door 35,24 procent

Waarde: 6,5 miljoen euro

Positie: Verdediger

Tegenstanders: Marokko, Portugal, Iran

Eerste wedstrijd: Portugal - Spanje, vrijdag 20.00 uur

7. Joshua Kimmich (Duitsland) - gekozen door 31,08 procent

Waarde: 6,4 miljoen euro

Positie: Verdediger

Tegenstanders: Mexico, Zweden, Zuid-Korea

Eerste wedstrijd: Duitsland - Mexico, zondag 17.00 uur

8. David de Gea (Spanje) - gekozen door 24,88 procent

Waarde: 6,3 miljoen euro

Positie: Doelman

Tegenstanders: Marokko, Portugal, Iran

Eerste wedstrijd: Portugal - Spanje, vrijdag 20.00 uur

9. Cristiano Ronaldo (Portugal) - gekozen door 22,69 procent

Waarde: 8,2 miljoen euro

Positie: Aanvaller

Tegenstanders: Spanje, Marokko, Iran

Eerste wedstrijd: Portugal - Spanje, vrijdag 20.00 uur

10. Eden Hazard (België) - gekozen door 22,26 procent

Waarde: 7,3 miljoen euro

Positie: Middenvelder

Tegenstanders: Engeland, Tunesië, Panama

Eerste wedstrijd: België - Panama, maandag 17.00 uur

11. Philippe Coutinho (Brazilië) - gekozen door 19,10 procent

Waarde: 7,4 miljoen euro

Positie: Middenvelder

Tegenstanders: Zwitserland, Costa Rica, Servië

Eerste wedstrijd: Brazilië - Zwitserland, zondag 20.00 uur

12. Kylian Mbappé (Frankrijk) - gekozen door 18,42 procent

Waarde: 7,7 miljoen euro

Positie: Aanvaller

Tegenstanders: Peru, Denemarken, Australië

Eerste wedstrijd: Frankrijk - Australië, zaterdag 12.00 uur

13. Christian Eriksen (Denemarken) - gekozen door 18,01 procent

Waarde: 7,2 miljoen euro

Positie: Middenvelder

Tegenstanders: Frankrijk, Peru, Australië

Eerste wedstrijd: Peru - Denemarken, zaterdag 18.00 uur

14. Raphaël Varane (Frankrijk) - gekozen door 16,01 procent

Waarde: 6,2 miljoen

Positie: Verdediger

Tegenstanders: Peru, Denemarken, Australië

Eerste wedstrijd: Frankrijk - Australië, zaterdag 12.00 uur

15. Isco (Spanje) - gekozen door 15,19 procent

Waarde: 7,2 miljoen euro

Positie: Middenvelder

Tegenstanders: Marokko, Portugal, Iran

Eerste wedstrijd: Portugal - Spanje, vrijdag 20.00 uur

16. Thibaut Courtois (België) - gekozen door 15,05 procent

Waarde: 6,0 miljoen euro

Positie: Doelman

Tegenstanders: Engeland, Tunesië, Panama

Eerste wedstrijd: België - Panama, maandag 17.00 uur

17. Mats Hummels (Duitsland) - gekozen door 14,44 procent

Waarde: 6,5 miljoen euro

Positie: Verdediger

Tegenstanders: Mexico, Zweden, Zuid-Korea

Eerste wedstrijd: Duitsland - Mexico, zondag 17.00 uur

18. Toni Kroos (Duitsland) - gekozen door 13,80 procent

Waarde: 6,9 miljoen euro

Positie: Middenvelder

Tegenstanders: Mexico, Zweden, Zuid-Korea

Eerste wedstrijd: Duitsland - Mexico, zondag 17.00 uur

19. Jan Vertonghen (België) - 13,51 procent

Waarde: 6,3 miljoen euro

Positie: Verdediger

Tegenstanders: Engeland, Tunesië, Panama

Eerste wedstrijd: België - Panama, maandag 17.00 uur

20. Hakim Ziyech (Marokko) - gekozen door 13,27 procent

Waarde: 6,7 miljoen euro

Positie: Middenvelder

Tegenstanders: Spanje, Portugal, Iran

Eerste wedstrijd: Marokko - Iran, vrijdag 17.00 uur

