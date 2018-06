‘Premier League-club aast op Jahanbakhsh; AZ eist 25 miljoen’

Alireza Jahanbakhsh speelt volgend seizoen mogelijk in de Premier League. Voetbal Inside meldt woensdagavond dat AZ momenteel onderhandelt met Brighton & Hove Albion over de aanvaller, die zich momenteel met de nationale ploeg van Iran voorbereidt op het WK. Naar verluidt verlangen de Alkmaarders 25 miljoen euro voor Jahanbakhsh.

Het is de vraag of Brighton dit forse bedrag wil overmaken, aangezien de club dan het eigen record moet breken. Jürgen Locadia werd afgelopen winter de duurste aankoop van the Seagulls: de aanvaller liet PSV voor ongeveer zeventien miljoen euro achter zich. Jahanbakhsh zou in Engeland een vierjarig contract kunnen tekenen, met een optie voor nog een vijfde seizoen.

Jahanbakhsh heeft zich afgelopen seizoen in de kijker gespeeld bij verschillende buitenlandse clubs, waaronder Napoli. In de komende weken kan de aanvaller zich verder op de kaart zetten door goede prestaties af te leveren met Iran. De groepsfase overleven wordt echter een lastige kluif voor Jahanbakhsh en consorten, want met Marokko, Spanje en Portugal heeft Iran tegenstanders van formaat.

De aanvaller liet in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat de kans klein is dat hij na het toernooi nog terugkeert op de Nederlandse velden. “Ik zal niet jaarlijks topscorer worden in een competitie, dus dit zou het moment voor een transfer kunnen zijn. Maar ik denk niet dat het WK allesbepalend zal zijn. Dat levert alleen maar stress op. Het WK moet juist iets zijn om van te genieten.”