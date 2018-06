‘Real bereikt persoonlijk akkoord en zit twintig miljoen onder vraagprijs’

Real Madrid en Alisson Becker hebben overeenstemming bereikt over een contract tot in ieder geval medio 2023, zo melden Spaanse media woensdagavond. De Spaanse topclub zal echter nog diep in de portemonnee moeten tasten om werkgever AS Roma ervan te overtuigen om de Braziliaanse doelman daadwerkelijk te laten gaan.

Spaanse media verzekeren dat Real Madrid een vast bedrag van 55 miljoen euro heeft geboden. Daarnaast wil de Champions League-winnaar nog eens maximaal vijf miljoen euro betalen, op basis van variabele bonussen. Daar neemt AS Roma echter geen genoegen mee: volgens de laatste berichten uit Italië wil de Serie A-club minimaal tachtig miljoen euro toucheren. Voor minder neemt men niet aan de onderhandelingstafel plaats.

Een delegatie van Real Madrid en zaakwaarnemer Ze Maria zaten woensdag urenlang om de tafel en kwamen naar verluidt uiteindelijk tot overeenstemming over een contract voor vijf seizoenen, met een optie voor een zesde jaar. Alisson hoopte al op korte termijn uitsluitsel te kunnen geven over zijn sportieve toekomst. “Wat ik graag zou willen is dat alles duidelijk is voor de start van het WK”, gaf de keeper zondagavond aan.

“Samen met AS Roma wordt er gewerkt aan een aantal mogelijkheden.” Of zijn toekomst in Rome ligt, of ergens anders, liet Alisson in het midden. “Om eerlijk te zijn heb ik de onderhandelingen en verantwoordelijkheid overgelaten aan mijn zaakwaarnemer. Als er geen oplossing is voor de openingswedstrijd tegen Zwitserland, dan moet het wachten tot na het WK.”