Martial wil weg bij United: ‘De tijd is rijp voor een transfer’

Anthony Martial wil vertrekken bij Manchester United, zo stelt zijn zaakwaarnemer Philippe Lamboley in gesprek met RMC. “Na vele afwegingen te hebben gemaakt, heeft Anthony besloten dat hij wil vertrekken bij United. Daar zijn meerdere redenen voor, maar het is nu te vroeg om het daarover te hebben. Hij zal hier later op terugkomen.”

De Fransman beschikt bij United over een contract dat nog een jaar doorloopt. De Engelse grootmacht wil graag verlengen, maar de agent stelt dat er geen akkoord is bereikt tussen speler en club. “En als de grootste club ter wereld er na acht maanden onderhandelen niet in slaagt om een akkoord te bereiken, dan betekent dat toch vooral dat de club het niet wil en dat ze van Anthony niet een echt belangrijke speler willen maken”, aldus Lamboley.

“Hij heeft goed over zijn besluit nagedacht. Het is wel belangrijk om te onthouden dat hij nog wel onder contract staat bij United en dat de club het laatste woord heeft. Anthony zal de beslissing van de club respecteren. Voor Anthony is het nu gewoon belangrijk om aan voetballen toe te komen, bij een trainer die in hem gelooft. De tijd is rijp voor een transfer.”

“Anthony is verdrietig over zijn situatie bij Manchester. Hij houdt van de club en de fans, heeft drie jaar lang alles gegeven. Zonder de geweldige support van de fans had hij allang een transferverzoek ingediend. Anthony kan zelf beslissen over zijn toekomst. Veel clubs zijn geïnteresseerd en willen laten zien wat hun project inhoudt deze zomer”, besluit Lamboley.