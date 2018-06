‘Lopetegui dacht jaar geleden al aan Real; Mendes speelde dubieuze rol’

Dinsdag maakte Real Madrid wereldkundig dat Julen Lopetegui de opvolger wordt van de inmiddels vertrokken Zinédine Zidane. De mededeling had grote gevolgen voor Lopetegui, die als bondscoach van de nationale ploeg werd ontslagen door de Spaanse bond (RFEF). Volgens El Pais heeft Jorge Mendes, een van de invloedrijkste zaakwaarnemers ter wereld, een belangrijke rol gespeeld in de gang van zaken.

Volgens de Spaanse krant had de belangenbehartiger Lopetegui een jaar geleden al beloofd dat hij aan de slag mocht bij de grootmacht. De trainer had aanvankelijk zijn twijfels, aangezien hij als coach geen ervaring had in LaLiga. Naar verluidt verzekerde Mendes echter dat hij in staat was dit te realiseren, aangezien hij wel vaker het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt.

Het feit dat Mendes ook de zaakwaarnemer is van onder anderen David de Gea, Rodrigo, Saúl Niguez en Diego Costa heeft meegespeeld in de soap, zo claimt El Pais. Zijn cliënten wisten namelijk al dat Lopetegui al aan het denken was over Real. De ex-bondscoach zou door de spelersgroep steeds vaker als hypocriet worden gezien, aangezien de trainer steeds stelde dat de spelers alleen gefocust moesten zijn op het WK.

De RFEF vreesde naar verluidt dat er de komende tijd sprake zou zijn van belangenverstrengeling, waardoor men besloot Lopetegui te laten gaan. Lopetegui is inmiddels vervangen door Fernando Hierro, die eerder dienstdeed als technisch directeur. De voormalig trainer van Spanje, die in mei nog tot 2020 verlengde bij de RFEF, reageerde woensdagmiddag kort op zijn ontslag: “Ik ben heel teleurgesteld, maar ik hoop dat we een geweldig WK gaan spelen en het toernooi winnen. We hebben een geweldig team.”