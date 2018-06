UEFA legt Galatasaray boete van zes miljoen euro op

De UEFA heeft Galatasaray een boete opgelegd van zes miljoen euro. De Turkse kampioen heeft niet juist gehandeld inzake de Financial Fair Play-regels en moet zodoende flink in de buidel tasten. De Europese voetbalbond brengt woensdag naar buiten dat het met Galatasaray nieuwe afspraken heeft gemaakt over een herstelplan.

In 2019 mag de Turkse club maximaal nog twintig miljoen euro verlies lijden, tegen tien miljoen euro in 2020. Indien niet wordt voldaan aan deze eisen, dan moeten de Turken nog eens negen miljoen euro overmaken. Daarnaast mag Galatasaray de komende drie seizoenen slechts 21 spelers inschrijven in Europese competities, in tegenstelling tot de gebruikelijke 25 spelers; bij een juiste medewerking van Cim Bom vervalt deze straf echter naarmate de seizoenen verstrijken.

Fenerbahçe en Trabzonspor hebben slechts gedeeltelijk voldaan aan de vastgestelde financiële doelen, waardoor beide clubs ook komend seizoen nog last hebben van enkele restricties op onder meer transfergebied. Besiktas is alle financiële afspraken met de UEFA nagekomen, maar de handelingen van de Turkse topclub worden komend seizoen nog wel nauwlettend gevolgd door de UEFA.

Krasnodar, Lokomotiv Moskou, AS Monaco, AS Roma en Zenit Sint-Petersburg hebben aan de eisen van de Europese voetbalbond voldaan en hoeven niet meer onder verscherpte toezicht te handelen. Onder meer Internazionale en Olympique Marseille zijn enkele afspraken niet nagekomen. Consequentie is dat Inter onder andere slechts 22 spelers mag inschrijven voor het komende Champions League-seizoen in plaats van 25 spelers, terwijl de Fransen een boete van 100.000 euro moeten betalen.

Paris Saint-Germain hoeft niet te vrezen voor een straf van de UEFA. Na uitgebreid onderzoek door de onderzoekskamer van de bond bleek dat PSG op transfergebied niet de regels heeft overtreden. PSG moet deze maand nog wel voor zestig miljoen euro aan spelers verkopen. Zo niet, dan riskeert de regerend landskampioen van Frankrijk alsnog sancties.