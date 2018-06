‘Mensen moeten niet denken dat ik hier ineens miljoenen bij elkaar ga harken’

Mustafa Saymak heeft PEC Zwolle definitief ingeruild voor Rizespor. De voormalig smaakmaker van de Blauwvingers had de keuze tussen onder meer Vitesse en het Maccabi Haifa van Fred Rutten, maar koos uiteindelijk voor de Turkse promovendus. "Mensen moeten niet denken dat ik hier ineens miljoenen bij elkaar ga harken. Dan was ik wel naar China gegaan", zegt Saymak tegen de Stentor.

De 25-jarige middenvelder stelt dat het stadion van Rizespor iets groter is dan dat van Zwolle. "Er is een nieuwe structuur in de organisatie, een goed plan en een geweldig complex dat je bijna nergens anders in Nederland ziet. Op ons trainingscomplex staat een gigantisch hotel. Daar hebben alle spelers een eigen kamer, bijvoorbeeld om tussen de dubbele trainingen tot rust te kunnen komen. Er liggen zwembaden, andere baden om te ontspannen, een gigantische fitnessruimte."

Saymak geeft toe dat spelers in Turkije goed worden betaald en stelt dat hij mede daarom koos om Nederland links te laten liggen: "Ik wilde PEC niet inruilen voor een andere Nederlandse club, die sportief en financieel maar iets beter zit. Daar zou ik het goede en veilige gevoel dat ik in Zwolle had niet voor opgeven. Ik heb het boek PEC ook nooit gesloten."

De middenvelder ziet het als een droom die uitkomt nu hij mag gaan voetballen in Turkije. "En financieel ga ik er wel op vooruit. (...) Het is de combinatie van de goede aanbieding, maar vooral spelen in mijn vaderland, bij een ambitieuze club, in een prachtige stad en in een belangrijke rol. Dat maakt dit voor mij het prachtige avontuur waar ik op hoopte."