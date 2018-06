Vitesse speelt niet één oefenduel in Nederland: ‘Helaas geen mogelijkheid’

Vitesse gaat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen geen enkele oefenwedstrijd in Nederland spelen. De Arnhemmers reizen in de voorbereiding twee weken naar Oostenrijk en zullen daar alle vriendschappelijke duels afwerken.

"We willen het seizoen met de supporters feestelijk aftrappen bij de eerste training op Papendal. En natuurlijk zijn ook daarna de meeste trainingen gewoon openbaar”, legt technisch directeur Marc van Hintum op de clubsite uit. “We wilden graag aan de wens van de supporters tegemoet komen door een oefenwedstrijd in Nederland te spelen.”

“We hebben hier ook nadrukkelijk naar gekeken, maar vanwege het behalen van Europees voetbal en het trainingskamp dat reeds gepland was, bestond hier helaas geen mogelijkheid voor", benadrukt Van Hintum. Voor Vitesse staat de eerste officiële wedstrijd op het programma op 26 juli, de tweede voorronde van de Europa League. Op woensdag 20 juni vindt bij de UEFA de loting plaats.

Vitesse begint op zondag 24 juni met een openbare training aan het nieuwe seizoen en reist op woensdag 4 juli naar Oostenrijk voor een trainingskamp dat zal duren tot dinsdag 17 juli. De ploeg van trainer Leonid Slutsky speelt oefenwedstrijden tegen Wolfsberger AC, FK Arsenal Toela en Lokomotiv Moskou.