Valencia geeft reus van 1 meter 93 clausule van honderd miljoen euro

Valencia heeft Uros Racic definitief binnen. De Spaanse club maakt woensdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de twintigjarige middenvelder annex Servisch jeugdinternational, die voor twee miljoen euro van Rode Ster Belgrado overkomt.

Racic, een defensieve middenvelder, werd afgelopen seizoen veelvuldig door scouts van Valencia bekeken. De nummer vier van afgelopen seizoen denkt dat de Serviër door zijn fysiek en lengte, 1 meter 93, een toevoeging kan zijn voor de selectie van Marcelino. In de komende maanden wordt bekeken of de jeugdinternational bij los Che blijft of op huurbasis naar een andere club in LaLiga vertrekt.

Racic maakte twee jaar geleden de overstap van OFK Belgrado naar Rode Ster Belgrado en kwam in zijn eerste jaar al regelmatig voor de hoofdmacht in actie. In de voorbije voetbaljaargang was de middenvelder regelmatig een belangrijke basiskracht voor de uiteindelijke kampioen van de Super Liga. Valencia heeft Racic tot medio 2022 op de loonlijst gezet en een transferclausule van honderd miljoen euro gegeven.