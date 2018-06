‘De enige juiste oplossing is om Özil en Gündogan te verbannen’

Mesut Özil en Ilkay Gündogan zijn in Duitsland momenteel onderwerp van gesprek, nadat het duo op de foto ging met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De middenvelders zeiden nadien aangeslagen te zijn door de negatieve reacties van een deel van het Duitse publiek. Steffan Effenberg begrijpt echter wel waarom de twee spelers hard worden aangepakt.

De Duitse voetbalbond (DFB) besloot, ondanks de commotie rond het duo, om de twee te laten afreizen naar het WK in Rusland. Effenberg, voormalig international van Duitsland, zegt in gesprek met T-Online dat hij niet begrijpt waarom Gündogan en Özil, die van Turkse komaf zijn, nog van de partij zijn na de controversiële ontmoeting met Erdogan.

"Als je altijd je eigen waarden vooropstelt, zoals de DFB altijd doet en probeert uit te dragen, dan is de enige juiste oplossing om deze twee spelers te verbannen", aldus Effenberg. De voormalig middenvelder van onder meer Bayern München en Borussia Mönchengladbach refereert aan zijn eigen uitsluitsel bij Duitsland in 1994, toen hij in een duel met Zuid-Korea een middelvinger opstak naar de Duitse fans.

"De DFB reageerde destijds niet zoals nu. Ik kan daarom ook geen lijn vinden in de wijze waarop de bond opereert", aldus Effenberg. "Özil en Gündogan hebben geluk gehad dat de DFB niet consistent en snel heeft gehandeld." Duitsland begint het WK komende zondag tegen Mexico. Daarna volgen de duels met Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).