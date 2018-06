‘Subtop Eredivisie aast op jonge smaakmakers van VVV’

VVV-Venlo gaat het nieuwe seizoen in zonder Romeo Castelen, Torino Hunte, Lennart Thy, Jens Janse en Emil Riis Jakobsen en de Limburgers moeten ook rekening houden met een vertrek van Clint Leemans en Vito van Crooij, zo meldt Voetbal International. De smaakmakers van VVV staan op de radar van clubs uit de middenmoot en subtop van de Eredivisie.

Niet alleen clubs in de Eredivisie, maar ook buitenlandse partijen hebben interesse in het duo, claimt het weekblad. Middenvelder Leemans was afgelopen seizoen goed voor tien doelpunten en vier assists voor de Limburgers, terwijl aanvaller Van Crooij vijf goals en zes assists produceerde. Een aantal clubs heeft zich inmiddels al gemeld bij VVV voor Van Crooij, zo klinkt het.

De twee spelers, beiden 22 jaar, liggen nog tot volgend jaar zomer vast in De Koel. VVV heeft zich voor volgend seizoen al met enkele spelers versterkt. Lars Unnerstall, gehuurd van PSV, en de definitief overgenomen Damian van Bruggen zijn volgend jaar in het shirt van de Eredivisionist te bewonderen, terwijl men ook langer doorgaat met Jerold Promes, Roel Janssen en Nils Röseler. VVV oriënteert zich momenteel op de Duitse markt voor eventuele volgende aanwinsten.