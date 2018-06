‘Zestienjarig wonderkind verkast voor recordbedrag naar Monaco’

AS Monaco en Olympique Lyon hebben een akkoord bereikt omtrent de overgang van Willem Geubbels, zo meldt Goal woensdagavond. Het zestienjarige wonderkind van les Gones maakt voor twintig miljoen euro de overstap naar de Monegasken. De jongeling gaat een driejarig contract tekenen, met de optie voor de club om de verbintenis met nog eens twee jaar te verlengen.

De tiener, die nog wel door de medische keuring moet alvorens de deal definitief is, stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer Manchester City en RB Leipzig. De Duitse club had naar verluidt een bod van tien miljoen euro bij Lyon neergelegd, maar Monaco is bereid het dubbele te betalen voor de aanvaller. Lyon heeft een doorverkooppercentage bedongen en kan in de toekomst ook nog profiteren van afgesproken variabelen.

In maart sijpelden de eerste berichten al door dat Geubbels, een in Frankrijk geboren zoon van een Nederlandse vader en een moeder uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, mogelijk naar Monaco zou verkassen. De jongeling weigerde zijn krabbel te zetten onder een nieuw contract, tot woede van Lyon. De Franse club leek in een statement zijn pijlen onder meer te richten op Monaco, dat ontkende onjuist te hebben gehandeld.

"We bevestigen onze interesse in Geubbels, zijn van plan contact op te nemen met Olympique Lyon en transparant over een transfer te praten. Terwijl veel jonge spelers ervoor kiezen om Frankrijk te verlaten, vinden wij het belangrijk om onze jeugdinternationals hier te houden. Zeker als er interesse is van buitenlandse topclubs", zo stelde Monaco in maart. Met de aanstaande transfer wordt Geubbels de duurste minderjarige speler in de Franse voetbalhistorie.