Atlético verlengt contract tot 2023: clausule van 120 miljoen

Atlético Madrid maakt woensdagavond via de officiële kanalen bekend dat de club langer doorgaat met José María Giménez. Los Colchoneros melden dat het contract van de 23-jarige verdediger tot medio 2023 is verlengd. De afkoopclausule van de international van Uruguay is vastgesteld op 120 miljoen euro.

Afgelopen seizioen was Giménez een belangrijke kracht in het team van Diego Simeone, dat de Europa League won door Olympique Marseille in de finale te verslaan (0-3). Giménez speelde in totaal reeds 134 wedstrijden voor de Spaanse topclub, waarin hij 6 keer scoorde. “Ik ben erg blij. Ik ben dankbaar met het vertrouwen dat de club in mij heeft", laat Giménez weten op de clubsite.

Giménez debuteerde op 14 september 2013 tegen Almería en is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke speler voor de club. De 42-voudig international, die nog tot medio 2020 vastlag in de Spaanse hoofdstad, stond naar verluidt in de belangstelling van onder meer Juventus en Real Madrid, maar met de contractverlenging lijkt een zomerse transfer uitgesloten.