Maaskant legt publiekslieveling ‘met echt Almere City DNA’ voor twee jaar vast

Ricardo Kip keert terug bij Almere City FC. De middenvelder, die tussen 2012 en 2016 liefst 130 duels speelde voor de Jupiler League-club, heeft in het Yanmar Stadion voor twee jaar getekend. “Kip heeft in het verleden bewezen van grote meerwaarde te zijn voor de club en beschikt over echt Almere City DNA”, benadrukt technisch directeur Robert Maaskant.

Kip begon zijn loopbaan in de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte zijn officiële debuut in het betaald voetbal bij de club uit Almere. In vier seizoenen ontpopte hij zich tot vaste waarde en tot een trefzekere aanvallende middenvelder. Hij verruilde Almere City medio 2016 transfervrij voor een avontuur bij Fleetwood Town in de League One.

Dat avontuur mondde uiteindelijk uit in een dienstverband op huurbasis bij SC Cambuur. Bij de ploeg uit Leeuwarden kwam hij in twee seizoenen 46 keer in actie en scoorde 8 keer “Hij was tijdens zijn eerste periode hier een sterkhouder op het middenveld met duidelijke ambities, iemand die het team op sleeptouw nam”, vertelt Maaskant via de officiële kanalen van Almere City FC.

“Wij zijn ervan overtuigd dat Ricardo in deze vertrouwde omgeving zijn loopbaan een passend vervolg geeft.” Kip kwam voor zijn uitleenperiode aan Cambuur slechts 42 minuten voor Fleetwood Town in actie. Almere City FC greep via de Jupiler League Play-Offs net naast promotie naar de Eredivisie. In de finale was De Graafschap een maatje te groot.