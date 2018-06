Hierro en RFEF reageren: ‘We werden gedwongen hem weg te sturen’

Julen Lopetegui werd woensdag door de Spaanse voetbalbond (RFEF) op straat gezet, nadat dinsdagmiddag bekend werd dat de trainer na het WK aan de slag zou gaan bij Real Madrid. De RFEF heeft razendsnel gehandeld, want men besloot Fernando Hierro, eerst nog actief als technisch directeur bij de bond, tot bondscoach te benoemen. De oud-verdediger geeft woensdagavond tekst en uitleg.

"We hebben geen tijd om te rouwen", begint Hierro, geciteerd door verschillende Spaanse media. "We zijn hier naar Rusland gekomen om voor de titel te vechten. De ploeg heeft er zin in, we maken een goede kans en daar moet onze focus op liggen. We moeten positief blijven. De meningen doen er niet meer toe, we moeten de bladzijde omslaan. We moeten positief blijven en denken aan het feit dat we ons land vertegenwoordigen."

De aanstelling van Lopetegui als trainer van Real was dinsdag een grote verrassing, ook voor Luis Rubiales, de voorzitter van de RFEF. Hij werd pas vijf minuten voor de officiële aankondiging op de hoogte gesteld en reageerde furieus, met het ontslag van Lopetegui tot gevolg. Hierro, die als technisch directeur al aanwezig was in Rusland, werd gepolst om het stokje over te nemen.

"Als ik niet overtuigd was van onze kansen, zat ik hier niet", vervolgt de oud-verdediger van onder meer Real. "Toen de president me over deze kans vertelde, waren er drie opties. De eerste optie: nee zeggen. Andere optie: vertrekken. De derde optie: de draad weer oppakken en een stap zetten met de Spaanse bond en vóór het Spaanse voetbal. De feedback die ik heb gekregen is fantastisch, het is een geweldige groep spelers."

Rubiales geeft aan dat Hierro volgens hem de juiste keuze is: "Hierro vertelde mij dat hij bereid is Spanje te helpen. We danken Julen voor alles wat hij heeft gedaan, maar we werden gedwongen hem weg te sturen. Ik voel me niet verraden. Het probleem is hoe alles tot stand is gekomen met de complete afwezigheid van de RFEF. Dat is iets wat we niet kunnen negeren. De onderhandelingen (tussen Lopetegui en Real, red.) hebben plaatsgevonden zonder medeweten van de RFEF. We zijn vijf minuten voor het persbericht ingelicht."

Lopetegui bevond zich woensdag al op het vliegveld van Krasnodar op weg richting Spanje. De ex-bondscoach, die in mei nog tot medio 2020 verlengde bij de Spaanse bond, werd door een journalist van Marca gevraagd naar een reactie op zijn ontslag. "Ik ben heel teleurgesteld, maar ik hoop dat we een geweldig WK gaan spelen en het toernooi winnen. We hebben een geweldig team", was Lopetegui kortaf.