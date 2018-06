UEFA: PSG móét voor 1 juli voor 60 miljoen aan spelers verkopen

Paris Saint-Germain hoeft niet te vrezen voor een straf van de UEFA voor het overtreden van de regels omtrent Financial Fair Play. Na uitgebreid onderzoek door de onderzoekskamer van de UEFA bleek dat de Fransen op transfergebied niet de regels hebben overtreden. Volgens de Europese voetbalbond moet PSG deze maand nog wel voor zestig miljoen euro aan spelers verkopen. Zo niet, dan riskeert de regerend landskampioen van Frankrijk alsnog sancties.

PSG maakte vorig jaar zomer van Neymar de duurste speler aller tijden. De aanvaller werd voor liefst 222 miljoen euro overgenomen van Barcelona. Daarmee waren de Parijzenaars nog niet klaar, want op de allerlaatste transferdag werd ook Kylian Mbappé aangetrokken. Om de regels van de FFP te omzeilen, huurde PSG Mbappé in eerste instantie van AS Monaco, om de tiener vervolgens in deze zomer voor een totaalbedrag van 180 miljoen euro definitief in te lijven.

Behalve Neymar en Mbappé haalde PSG een jaar geleden ook Yuri Berchiche binnen; hij kwam voor zestien miljoen euro over van Real Sociedad, Dani Alves werd transfervrij overgenomen van Juventus. Europese clubs mogen op lange termijn niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Ook mag een club niet meer dan zeventig procent van de omzet aan spelerssalarissen uitgeven.

Het UEFA-orgaan CFCB (Club Financial Control Body) stelde na een onderzoek vast dat er de voorbije drie seizoenen geen inbreuken op de Financial Fair Play gevonden zijn. “Maar de impact van de transfers in de zomer van 2017 op het komende boekjaar wordt nauwgezet gevolgd”, klinkt het waarschuwend. Indien een club de Financial Fair Play-regels overtreedt, volgt een sanctie. Dat kan een (hoge) boete zijn, maar ook de uitsluiting van de Champions League of de Europa League.

"Wij hebben ons continu aan de regels van Financial Fair Play gehouden", verzekerde PSG vorig jaar zomer in een statement. "De club is dan ook vol vertrouwen dat het kan aantonen dat het perfect aan de regels heeft voldaan in het boekjaar 2017/18. Wij hebben altijd volledige transparantie getoond naar de UEFA en ook nu zullen we weer alle vragen van de bond beantwoorden."