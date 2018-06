‘Ik was 22 jaar en zat nog bij Ajax, toen ik plots op het wereldtoneel stond’

Nu het Nederlands elftal ontbreekt op het WK, gaan de gedachten van menig voetballiefhebber terug naar de succesvolle toernooien van 2010 en 2014. In 2010 bereikte Oranje de finale: een wedstrijd die Gregory van der Wiel niet gauw zal vergeten. "Het is iets waar ik altijd van droomde, en dan is het opeens realiteit."

Van der Wiel had een basisplaats in het Oranje van Bert van Marwijk. De rechtsback van Toronto FC noemt de WK-finale op de website van zijn oude club Ajax 'de grootste wedstrijd die je kan spelen'. "Ik was 22 jaar en zat nog bij Ajax, maar speelde samen met jongens die een stuk ouder waren en al een carrière bij grote clubs achter hun naam hadden. Opeens stond ik op een wereldtoneel, dat was heel speciaal."

Ook de kwartfinale tegen Brazilië zal Van der Wiel altijd bijblijven. Oranje kantelde de wedstrijd tegen 'een van de beste teams ter wereld'. "Als je echt ver wil komen op het WK moet je ploegen als Brazilië verslaan", weet Van der Wiel. "Het was heel bijzonder om tegenover spelers als Luis Fabiano, Robinho en Kaká te staan. Vandaag de dag is de wedstrijd tegen Brazilië nog steeds een van de mooiste die ik gespeeld heb."

Oranje sneuvelde in de verlenging van de WK-finale tegen Spanje. Vier minuten voor het einde van de verlenging maakte Andrés Iniesta het verschil, maar toch werd Oranje feestelijk onthaald. "Die dag dat we terugkwamen was heel bijzonder. Het voelde alsof we het WK hadden gewonnen. We begonnen in Den Haag met een bezoek aan de koningin. Daarna zijn we met helikopters naar Amsterdam gevlogen, het was echt een gekkenhuis."