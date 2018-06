Van Geel: ‘Uit dat oogpunt zou je hopen dat ze snel uit het WK liggen’

Feyenoord vaardigt vijf spelers af naar het WK in Rusland. Technisch directeur Martin van Geel is trots op Renato Tapia, Sofyan Amrabat, Karim El Ahmadi, Nicolai Jorgensen en Brad Jones, vertelt hij aan de Volkskrant. "We weten wat ze ervoor hebben gedaan. Daarom vinden we het vooral schitterend voor die jongens."

Het WK heeft voor Feyenoord voor- en nadelen. Spelers kunnen in waarde stijgen door hun deelname aan het toernooi, maar ze sluiten zonder fatsoenlijke vakantie weer aan bij de spelersgroep. Begin augustus treedt de bekerwinnaar aan in de derde voorronde van de Europa League. Dat zijn 'superbelangrijke wedstrijden', zegt Van Geel. "Uit dat oogpunt zou je wensen dat ze er snel uitliggen. Tegelijkertijd gun ik die jongens het allerbeste. Laat ik zeggen dat ik boven alles hoop dat ze niet op krukken terugkomen."

Bovendien kan het WK leiden tot nieuwe interesse in de spelers van Feyenoord. In januari waagde Newcastle United al een poging voor Nicolai Jörgensen, maar toen hield Feyenoord de boot af. De 'WK-factor' speelde toen mee, erkent Van Geel. "Dat zat in ons achterhoofd. Maar de belangrijkste reden om Nicolai te behouden was dat we per se nog een prijs wilden winnen. Dat is gelukt", doelt hij op het winnen van de beker.

Van Geel stipt bovendien aan dat Feyenoord in de winterstop 'de hoofdprijs' had moeten betalen voor een vervanger. Of het in de zomer opnieuw lukt om Jörgensen binnenboord te houden, weet hij niet. "We zijn niet blind voor het prijsopdrijvend effect dat het kan hebben." Toch is daar niet altijd sprake van, merkte Van Geel bij de transfer van Stefan de Vrij in 2014. "We kwamen eruit met Lazio voor een bedrag dat maar iets hoger lag dan het bod van voor het WK."