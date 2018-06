TOTO’S TIPS: dit moet je weten over Portugal – Spanje

Het is vrijdag pas de tweede dag van het WK, maar met Portugal – Spanje staat misschien wel de mooiste groepswedstrijd van dit toernooi op het programma. Samen met Toto blikken we vooruit op deze kraker!

Portugal – Spanje, wat voorspel jij? Bekijk hier de quotering.

Gezien de vorm van Spanje mogen we wel wat verwachten van la Furia Roja, maar hoe gaat de ploeg om met het plotselinge ontslag van de bondscoach? Onder Julen Lopetegui waren de Spanjaarden in alle twintig wedstrijden ongeslagen, Portugal won daarentegen slechts twee van de laatste zes interlands. Het verloor op 26 maart nog met 3-0 van Nederland, terwijl Spanje een dag later met 6-1 uithaalde tegen Argentinië. Is dit in het nadeel van de Portugezen in aanloop naar deze wedstrijd, of kan het team van Fernando Santos zich op tijd herpakken?

Zet Spanje tegen Portugal de eerste stap naar een tweede wereldtitel? Bekijk hier de quotering.

Deze Iberische strijd kan de wedstrijd van Cristiano Ronaldo worden, die in 2018 weer aan de lopende band scoort, of die van de verfijnde technici op het Spaanse middenveld. Maar doorslaggevend wordt misschien wel de defensie. Spanje treedt aan met de wereldtoppers David de Gea, Sergio Ramos en Gerard Piqué, terwijl de achterhoede van Portugal grotendeels die van 2016 is. Hiermee werd het land toen Europees kampioen.

Spanje sloot de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland af zonder nederlaag en met slechts drie tegentreffers. Geen ander Europees land kreeg zo weinig doelpunten tegen. Tegenstander Portugal incasseerde slechts één goal meer. Een ontmoeting tussen deze twee grootmachten levert sowieso weinig doelpunten op: de vier voorgaande onderlinge duels tussen Portugal en Spanje leverden maar vier treffers op.

Worden de verdedigers de helden van Spanje – Portugal? Bekijk hier de quotering voor een clean sheet.

De sleutel bij Portugal ligt waarschijnlijk bij de absolute sterspeler van het team. Dat liet Cristiano Ronaldo in de kwalificatie al zien: de aanvaller van Real Madrid was goed voor meer goals & assists dan iedere andere speler in de Europese kwalificatiereeks (18 - 15 treffers en 3 assists). Echter zal Ronaldo tegen Spanje eerst voorbij zijn maatje Sergio Ramos moeten. Daarnaast zal hij een negatieve statistiek moeten doorbreken: hij speelde al 340 minuten tegen de Spanjaarden en kwam daarin geen één keer tot scoren…

Kan Portugal een weg vinden door de defensie van Spanje? Speel nu mee met Toto!

Let op: deelname alleen voor 18 jaar en ouder.