Rummenigge: ‘De uitspraken van Boateng komen niet als een grote schok’

Bayern München sluit een zomers vertrek van Jérôme Boateng niet uit. De verdediger ligt weliswaar nog drie seizoenen vast, maar flirtte vorige maand openlijk met een transfer. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge was niet verrast door de uitspraken van Boateng en staat open voor een transfer in de zomer.

Na de verloren finale van de DFB-Pokal tegen Eintracht Frankfurt zei Boateng dat het buitenland 'altijd interessant' is. "Je krijgt niet veel kansen om te transfereren, dus moet iedere speler voor zichzelf bepalen of ze de kans willen grijpen om meer ervaring op te doen." Rummenigge had eerder al dergelijke geluiden gehoord vanuit het kamp-Boateng.

"Het komt niet als een grote schok. Zijn zaakwaarnemer vertelde het me al persoonlijk", laat de preses woensdag weten in gesprek met BILD. "We weten dat het een dossier is waar we mee te maken kunnen krijgen. Als een club zich meldt en Boateng aangeeft te willen vertrekken, dan zullen we een oplossing zoeken."

Ook een vertrek van Thiago Alcântara behoort tot de mogelijkheden. De middenvelder werd onlangs gelinkt aan een terugkeer bij Barcelona. "Geen enkele club heeft zich gemeld bij ons of bij Thiago. We scharen het onder de noemer geruchten", maakt Rummenigge duidelijk. "Wel hebben we veel middenvelders in onze selectie. We hebben drie of vier plekken in het elftal voor negen spelers."