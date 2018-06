Ontslag van Lopetegui betekent financiële opsteker voor Real Madrid

Het ontslag van Julen Lopetegui als bondscoach van Spanje bespaart Real Madrid twee miljoen euro. Dat meldt AS woensdagmiddag. De Koninklijke zou eigenlijk een afkoopsom moeten betalen, maar kan Lopetegui na diens ontslag zonder extra kosten aanstellen als trainer voor volgend seizoen.

De aanstelling van Lopetegui als trainer van Real was dinsdag een grote verrassing. Zelfs de voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF), Luis Rubiales, werd pas vijf minuten voor de officiële aankondiging op de hoogte gesteld. Hij reageerde woedend op het nieuws en besloot Lopetegui woensdag te ontslaan als bondscoach. Real lijkt dus financieel te hebben geprofiteerd van het feit dat de komst van de oefenmeester nog vóór het WK werd bekendgemaakt.

Lopetegui verlengde drie weken geleden nog zijn contract bij RFEF tot en met het EK 2020. De afkoopsom werd toen vastgesteld op circa twee miljoen euro. Door Lopetegui te ontslaan, loopt de RFEF dat bedrag dus mis. Men stelde woensdagmiddag Fernando Hierro aan als bondscoach voor tijdens het WK. Hierro was actief als technisch directeur en wordt om 17.30 officieel voorgesteld tijdens een persconferentie in Krasnodar. Vrijdag treedt Spanje in Sochi al aan tegen Portugal in de eerste groepswedstrijd.