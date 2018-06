FC Twente schikt na meevaller voor 4,4 miljoen euro met belastingdienst

FC Twente heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat het voor 4,4 miljoen euro een schikking heeft getroffen met de belastingdienst. De Tukkers moeten dit bedrag betalen omdat er over de periode 2011-2015 te weinig loon- en omzetbelasting is afgedragen. Het uiteindelijke bedrag betekent toch nog een meevaller voor Twente, aangezien de club volgens TC/Tubantia in eerste instantie rekening hield met een claim die anderhalf miljoen euro hoger uit zou vallen.

De fiscus startte begin 2016 met een onderzoek naar alle in- en uitgaande transfer in bovengenoemde periode, waarbij er werd gekeken naar mogelijke betalingen aan spelers via derden. De transfers van Dusan Tadic van FC Groningen naar Twente en van Twente naar Southampton vormden het meest in het oog springende gevallen en 2,9 miljoen euro van de naheffing heeft ook betrekking op de wisselingen van de Serviër.

Twente geeft aan volledige medewerking te hebben verleend en ‘langdurig en in goede harmonie’ met de fiscus te hebben gesproken. Hoewel het uiteindelijke bedrag lager uitvalt dan verwacht, vormt de schikking wel een flinke klap voor de degradant en heeft Twente het hele bedrag op dit moment ook niet paraat. De Tukkers betaalden eerder al een vergrijpboete van 250 duizend euro.

Algemeen directeur Erik Velderman is blij dat de kwestie afgesloten kan worden: “De belastingclaim heeft lange tijd als een donkere wolk boven het stadion gehangen. Het is goed dat we nu weten waar we aan toe zijn. Dat laat onverlet dat dit FC Twente financieel hard raakt. We inventariseren hoe we deze claim kunnen financieren. Voor iedereen in en rondom FC Twente is het in ieder geval belangrijk dat er ‘een hek omheen staat’ en dat we het verleden echt achter ons kunnen gaan laten. Al onze energie hebben we nodig voor de toekomst en dit is daarin een uiterst belangrijke stap.”