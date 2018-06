KNVB feliciteert ‘United’: ‘Maar qua resultaat is het echt een gemiste kans’

De KNVB feliciteert de Verenigde Staten, Mexico en Canada met het binnenhalen van het WK 2026. Het 'United'-bid kreeg woensdag van de FIFA-leden de voorkeur boven de kandidatuur van Marokko. De KNVB had steun uitgesproken voor het Marokkaanse bid, maar neemt genoegen met de uitslag die naar buiten kwam op het congres in Moskou.

Het bid van de Noord-Amerikaanse landen kreeg uiteindelijk 134 stemmen, terwijl Marokko er 65 verzamelde. Bondsvoorzitter Michael van Praag feliciteert de winnaars. "En zonder hard feelings", zegt hij op de website van de KNVB. "Deze verkiezing kwam tot stand in een democratisch en vooral zeer transparant proces. Daar ben ik blij om. Jammer voor Marokko, maar de voetbalwereld heeft gesproken. Zo gaat dat."

Secretaris-generaal Gijs de Jong is blij met het verloop van het stemproces. Er valt volgens hem niets af te dingen op de zege van 'United'. "We weten allemaal hoe ondoorzichtig dit spel tot voor kort gespeeld werd. Daar is nu geen sprake van", geeft De Jong aan. "Een paar seconden na de verkiezing was op een groot scherm te zien wie waarop gestemd had. Dat vond ik wel 'cool' en passend in deze tijd. Maar qua resultaat is het echt een gemiste kans."