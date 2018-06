Van Gaal krijgt concurrentie van voorganger bij United

Tom de Mul, tegenwoordig zaakwaarnemer van Mousa Dembélé, is momenteel in Italië om naar aanbiedingen van Internazionale, Juventus en Napoli te luisteren. Er zou tevens interesse vanuit de Chinese Super League zijn voor de middenvelder van Tottenham Hotspur. (Gianluca Di Marzio)

Danny Rose is niet langer een doelwit voor Manchester United. José Mourinho heeft geen zin om langer met Tottenham Hotspur te onderhandelen. (Daily Mail)

Toby Alderweireld staat open voor een eventueel langer verblijf bij Tottenham Hotspur. Het contract van de Belgische verdediger loopt nog tot medio 2019 en beide partijen wisten nog geen overeenstemming te bereiken over een langer verblijf. (Daily Mail)