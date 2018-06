Wie zijn de grootste kanshebbers op het WK volgens de statistieken?

De bal op het WK gaat vandaag eindelijk rollen, met het duel tussen Rusland en Saoedi-Arabië als openingswedstrijd in het Luzhniki Stadion in Moskou, waar op 15 juli ook de finale wordt gespeeld. Voorafgaande aan het mondiale eindtoernooi is het de grote vraag welke twee landen de eindstrijd bereiken en wie uiteindelijk de trofee omhoog houdt. Statistieken liegen niet en daarom heeft Opta zich aan een voorspelling gewaagd, gebaseerd op een ingewikkelde formule. Het statistiekenbureau heeft berekend welke landen de grootste kans hebben om de groepsfase te overleven en welke deelnemer het meeste kans maakt om het WK 2018 in Rusland te winnen.

Hoe is het model van Opta gebouwd?

Ieder team heeft een aanvallende en verdedigende kracht, gebaseerd op prestaties uit het verleden. Aan de hand van deze en andere variabelen, is Opta erin geslaagd om het potentiële resultaat te berekenen. Bijvoorbeeld: wanneer Team A speelt tegen Team B, heeft Team A 20 procent kans om te winnen, 30 procent kans om gelijk te spelen en 50 procent om te verliezen. Op deze manier is het gehele toernooi doorgenomen.

Op welke eerdere wedstrijden zijn bovenstaande statistieken berekend?

De aanvallende en verdedigende kracht van iedere deelnemend land is berekend aan de hand van wedstrijden van de afgelopen vier jaar voor het WK. Het agat om WK-kwalificatiewedstrijden, de FIFA Confederations Cup, vriendschappelijke interlands, andere eindtoernooien en kwalificatiewedstrijden. Ook de wedstrijden op het WK van 2010 en 2014 zijn meegenomen.

Naar welke andere variabelen heeft Opta gekeken?

Aan de hand van resultaten uit het verleden op het WK, heeft het statistiekenbureau ook twee verschillende ‘thuisvoordelen’ meegenomen. Het eerste thuisvoordeel is voor het gastland; in dit geval Rusland. Het tweede thuisvoordeel betreft alle landen die onder de confederatie spelen waar het WK wordt georganiseerd (UEFA). Behalve Rusland zijn dus ook Engeland, Frankrijk, België, Spanje, Portugal, Duitsland, Polen, Zweden, Servië, IJsland, Zwitserland en Denemarken in het voordeel. Tot slot is er door Opta een voordeel toegevoegd aan landen die het WK hebben gewonnen vanaf het jaartal 1970.

Wat ontbreekt er in het model van Opta?

In het model ontbreekt specifieke informatie per speler, omdat de elftallen pas vlak voor aanvang van wedstrijden bekend zijn. Als bijvoorbeeld Lionel Messi geblesseerd raakt en niet kan meespelen, slinken de kansen op de eindzege stevig voor Argentinië. Dit is door het model op voorhand niet te berekenen.

Groep A: Uruguay wint, Rusland derde

Ondanks het thuisvoordeel en daarmee de massale steun van het Russische publiek, is de kans aanwezig dat het WK er voor Rusland al na drie wedstrijden op zit. Het Uruguay met Luis Suárez als grote sterspeler behoort dit toernooi tot de outsiders en heeft de beste kans om de groep te winnen. Naar verwachting eindigt het Egypte van Mohamed Salah als tweede en heeft Saoedi-Arabië de kleinste kans om de groepsfase te overleven.

Groep B: Spanje maakt favorietenrol waar, Marokko laatste

Afgegaan op de statistieken van de afgelopen jaren en de kwaliteit in de selectie, is de verwachting dat Spanje deze groep met speels gemak overleeft. Het onverwachte ontslag van bondscoach Julen Lopetegui is echter niet meegenomen in het model en het is dan ook de grote vraag welke uitwerking zijn plotselinge vertrek heeft op de resultaten van de topfavoriet. Opta verwacht dat Portugal als tweede eindigt en dat het WK na de groepsfase eindigt voor Iran en Marokko. Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi en hun ploeggenoten lijken eind juni dus op vakantie te kunnen.

Groep C: Frankrijk torenhoog favoriet

In een groep met Peru, Australië en Denemarken is het op voorhand voor iedereen logisch dat Frankrijk bovenaan gaat eindigen. Opta geeft de ploeg van bondscoach Didier Deschamps liefst 75,9 procent kans op de eindzege in de groepsfase. De verschillen daaronder zijn klein. Peru heeft de beste kans om achter les Bleus te eindigen, terwijl bondscoach Bert van Marwijk met Australië net naast het zilver grijpt in de poule en Denemarken naar verwachting als vierde eindigt. Het blijft echter een voorspelling en de verschillen tussen de nummers 2 en 4 zijn klein, dus niets is zeker.

Groep D: Argentinië met gemak naar volgende ronde

Met een kans van 75,7 procent op de eerste plaats, mogen we ervan uitgaan dat Lionel Messi, Nicolás Tagliafico en de rest van de ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli de groepsfase overleeft. Het gevecht om de tweede plaats is geen uitgemaakte zaak, want hoewel Kroatië de beste papieren heeft, hopen Nigeria en IJsland te stunten.

Groep E: Brazilië topfavoriet

De ploeg van bondscoach Tite plaatste zich met overmacht voor het WK. Het kwalificatietoernooi in Zuid-Amerika werd overtuigend gewonnen en ook in aanloop naar het eindtoernooi in Rusland lieten de Goddelijke Kanaries zien dat het gaat meedingen om de wereldtitel. De groepsfase moet geen problemen opleveren voor Neymar en co. Servië is volgens Opta de grootste kanshebber om als nummer twee naar de achtste finales te gaan.

Groep F: Zweden en Mexico strijden om tweede plaats

Dat Duitsland in deze groep de torenhoge favoriet is, is voor niemand een verrassing. Interessanter is de strijd om plek twee, want volgens Opta hebben Zweden en Mexico allebei precies evenveel kans om achter die Mannschaft te eindigen: 44 procent. De vorm van de dag zal bepalend zijn voor deze twee landen, op weg naar de volgende ronde óf naar huis.

Groep G: België laat Engeland achter zich

Nog nooit beschikten de Rode Duivels over zoveel kwaliteit in de selectie als op dit WK. Nooit eerder hadden de Belgen zo’n goede hoop op het winnen van het WK als nu. De groepsfase overleven moet geen probleem zijn en ook Opta verwacht dat de ploeg van bondscoach Roberto Martinez de concurrentie te slim af is. Engeland heeft de beste papieren om op de tweede plaats te eindigen, terwijl het WK er voor Tunesië en Panama er al na drie wedstrijden op zit.

Groep H: Japan stuurt Polen naar huis

Opta geeft Colombia 55 procent kans om deze groep te winnen. Heel overtuigend is dat niet, aangezien Senegal, de verwachte nummer 4 van de poule, nog geen tien procent minder kans heeft om de volgende ronde te bereiken. De kleine verschillen geven aan dat in deze groep van alles mogelijk is.

Opta ziet Brazilië als favoriet voor WK-winst

Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Spanje worden door de kenners gezien als de grootste favorieten voor de eindzege en ook Opta houdt er rekening mee dat één van deze landen op 15 juli de finale in Moskou wint. Argentinië behoort volgens velen tot de outsiders, maar volgens Opta heeft de verliezend WK-finalist van 2014 een grotere kans op het winnen van het toernooi dan Frankrijk en Spanje, al zijn de verschillen klein. België heeft een kleine kans, net als Portugal. Marokko, dat hoopt te verrassen op het WK, heeft volgens Opta nog minder kans dan landen als Panama en Tunesië.