Niet Celades, maar Hierro wordt bondscoach van Spanje

Fernando Hierro gaat het WK in als bondscoach van Spanje. Dat meldt de Spaanse voetbalbond woensdagmiddag via de officiële kanalen. Het nieuws komt als een verrassing, want vlak voor de aankondiging schreven de Spaanse kranten dat bondscoach Albert Celades van Spanje Onder-21 werd overgeheveld. Dat blijkt dus toch niet het geval.

Hierro wordt om 17.30 officieel voorgesteld tijdens een persconferentie in Krasnodar. Hij zit vrijdag al op de bank tijdens eerste groepswedstrijd tegen Portugal. Hierro was actief als technisch directeur van de Spaanse voetbalbond. Mogelijk wordt Celades zijn rechterhand, maar dat heeft de voetbalbond nog niet bekendgemaakt.

Overigens melden Spaanse media dat Lopetegui direct vertrekt uit Rusland. Hij zal geen reactie geven op zijn ontslag totdat hij terug is in Spanje. Lopetegui werd woensdag ontslagen, daags nadat bekend werd dat hij na de zomer aan de slag gaat bij Real Madrid als opvolger van Zinédine Zidane. Verwacht werd dat Lopetegui woensdag aanwezig zou zijn bij de persconferentie, maar dat bleek niet het geval.