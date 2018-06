‘Gevoelsmens’ Gino Coutinho vindt nieuwe club na vertrek bij AZ

Gino Coutinho heeft na zijn transfervrije vertrek een nieuwe werkgever gevonden. De doelman heeft een tweejarig contract ondertekend bij NEC, zo laat de Jupiler League-club weten via de eigen clubwebsite. "Gino is naast een uitstekende doelman een natuurlijke leider en dat type persoon wilden we heel graag aan onze selectie toevoegen", verklaart technisch directeur Remco Oversier.

Coutinho neemt de nodige Eredivisie-ervaring mee naar de Jupiler League: hij stond 163 keer onder de lat op het hoogste niveau. De routinier beschrijft zichzelf als een 'gevoelsmens' en had direct het juiste gevoel in De Goffert. "Daarnaast ken ik de club natuurlijk ook van de wedstrijden die ik ertegen heb gespeeld. NEC is een prachtige club met een mooie achterban en ik kijk er dan ook naar uit om hier te gaan knallen. Daarnaast is het een prachtige uitdaging om samen met de club weer terug te groeien naar het niveau waar de club thuishoort.”

Coutinho speelde sinds 2015 voor AZ en kwam in zijn debuutseizoen tot elf optredens. De afgelopen twee seizoenen maakte hij echter nooit zijn opwachting, afgezien van één wedstrijd met Jong AZ in de Jupiler League. De ex-keeper van AZ, PSV, NAC Breda, Vitesse, FC Den Bosch, ADO Den Haag en Excelsior sloot na zijn vertrek niet uit dat hij zou stoppen als voetballer, maar plakt er dus toch nog twee seizoenen aan vast. Overigens staat AZ op het punt om doelman Rody de Boer over te nemen van Telstar.