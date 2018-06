‘De Jong en De Ligt vragen ook om transfer na vertrek van Kluivert’

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hebben Ajax gevraagd om een transfer, zo meldt Mundo Deportivo woensdagmiddag. Door het aanstaande vertrek van Justin Kluivert naar AS Roma voelt het tweetal zich volgens de krant gesterkt in de wens om ook een andere club te zoeken. Barcelona zou goede papieren hebben om De Jong deze zomer over te nemen.

De landskampioen van Spanje wordt al weken met zowel De Jong als De Ligt in verband gebracht. Eerstgenoemde zou voor vijftig miljoen euro op te halen zijn, terwijl Ajax volgens de Spaanse sportkrant een bedrag van zestig miljoen euro wil zien voor De Ligt. Naar verluidt wil Ajax nog niet meteen toehappen als Barcelona zich meldt voor De Jong, omdat de interesse van andere clubs de prijs kan opdrijven. Manchester City en Paris Saint-Germain worden genoemd.

Afgelopen weekend werd de verdediger annex middenvelder gespot in Barcelona. De Jong is op dit moment op vakantie in de hoofdstad van Catalonië, waardoor de geruchtenstroom in het Zuid-Europese land weer toe begon te nemen. De Telegraaf claimde zaterdagavond dat er nog geen sprake was van een transfer naar Barcelona. De verbintenis van De Jong bij Ajax loopt door tot de zomer van 2022, terwijl De Ligt een jaar eerder uit zijn contract loopt.