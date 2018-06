Dost: ‘Ik heb een vorm van PTSS overgehouden aan de aanval’

Bas Dost heeft een psycholoog bezocht nadat hij werd aangevallen door hooligans van Sporting Portugal. De aanvaller heeft een vorm van posttraumatische-stressstoornis (PTSS) overgehouden aan het incident, zo schrijft hij in een brief waarin hij vraagt om het verscheuren van zijn contract bij Sporting.

Het gedeelte van de brief wordt woensdagochtend gepubliceerd door Record. "Twee dagen nadat ik werd aangevallen, ben ik bij een psycholoog geweest. Ik kon niet slapen, ik was angstig en ik was boos. Ik werd gediagnosticeerd met een vorm van PTSS. Ik heb daarnaast veel dagen doorgebracht met enorme hoofdpijn", aldus de Nederlandse aanvaller.

Dost diende maandag samen met vijf ploeggenoten een verzoek tot contractontbinding in bij de club. Dinsdag publiceerde clubvoorzitter Bruno de Carvalho een WhatsApp-gesprek met Gunther Neuhaus, de belangenbehartiger van Dost. "Bas is kapot. Dit had nooit mogen gebeuren. Dit is wreed en onrechtvaardig, hij verdient dit niet. Hij vertrouwt niemand meer momenteel", schreef Neuhaus onder meer.