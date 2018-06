‘Ik ben extreem jaloers, ik had met Engeland naar het WK moeten gaan’

Sam Allardyce geeft toe 'extreem jaloers' te zijn op bondscoach Gareth Southgate van Engeland. Tussen juli en september 2016 was Allardyce zelf de keuzeheer, maar hij werd ontslagen na een publicatie in The Daily Telegraph. Volgens Allardyce was zijn vertrek onterecht en zou hij met Engeland naar het WK moeten gaan.

Allardyce toonde zich tegenover undercoverjournalisten bereid om voor om voor 400.000 pond uit te leggen hoe transferregels van de FA omzeild kunnen worden. Hij maakte ook denigrerende opmerkingen over voormalig bondscoach Roy Hodgson en voormalig assistent-bondscoach Gary Neville. Na 67 dagen zat zijn dienstverband als bondscoach er alweer op: beide partijen kwamen een vertrek overeen. Nu, daags voor de start van het WK, kan Allardyce zich niet aan de gedachte onttrekken dat hij bondscoach had moeten zijn.

"Ik voel jaloezie. Ik ben enorm teleurgesteld", erkent Allardyce in gesprek met de BBC. "Ik had daar moeten staan. Helaas is dat vanwege de omstandigheden niet het geval. Het ene moment stond ik op de golfbaan, het andere moment hoorde ik dat ik niet door mocht als bondscoach. Ik weet nog altijd niet waarom. Er zat geen gedachte achter. Als er iets meer tijd en geduld voor was uitgetrokken, dan zou ik nog steeds bondscoach van Engeland zijn."

Allardyce ging enkele maanden na zijn vertrek als bondscoach aan de slag bij Crystal Palace. Hij maakte het seizoen af en tekende in november 2017 bij Everton als opvolger van Ronald Koeman. In mei werd hij op straat gezet door Everton. Allardyce hoopt weer aan de slag te kunnen gaan, zo lijkt het. "Ik ben nu opgekrabbeld, maar ik kijk met extreme jaloezie naar Gareth en de jongens. Ik hoop dat ze het fantastisch doen."