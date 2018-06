‘AZ troeft buitenlandse concurrentie af en neemt doelman over van Telstar'

Rody de Boer maakt komende zomer de overstap van Telstar naar AZ, zo weet de IJmuider Courant woensdag te melden. Na een uitstekend seizoen in Velsen-Zuid was er de nodige interesse voor de sluitpost vanuit binnen- en buitenland, maar zijn keuze zou dus op de Alkmaarders gevallen zijn.

Het is onbekend welk bedrag AZ op tafel legt voor De Boer, maar Telstar zou in de deal in ieder geval een doorverkooppercentage bedongen hebben. De Alkmaarders zouden onder meer Watford, Bournemouth, sc Heerenveen en FC Augsburg hebben afgetroefd in de strijd om de twintigjarige doelman, die zijn eerste seizoen in Velsen-Zuid achter de rug heeft. Telstar nam De Boer vorige zomer over van ADO Den Haag, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

In zijn eerste jaar in de Jupiler League stond De Boer in totaal 39 wedstrijden onder de lat. Met Telstar eindigde hij als zesde, waarna de club in de play-offs om promotie strandde tegen De Graafschap. AZ volgde de doelman al een tijdje op de voet en was overtuigd geraakt van de kwaliteiten van De Boer. De Alkmaarders waren op zoek naar een nieuwe doelman.

Gino Coutinho vertrok namelijk al bij AZ, terwijl verwacht wordt dat Nick Olij ook uit Alkmaar zal vertrekken. Zoals het er nu naar uitziet, zal De Boer tweede doelman worden achter Marco Bizot. De huidige eerste sluitpost van de Alkmaarders heeft nog een contract tot medio 2021.