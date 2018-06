‘Nee, Ajax, Feyenoord of PSV toonde destijds nooit interesse’

Komende vrijdag begint Iran met een wedstrijd tegen Marokko aan het WK, met Alireza Jahanbakhsh in de gelederen. De 24-jarige vleugelaanvaller stelt dat meer Iraanse spelers in de Eredivisie zouden kunnen spelen. Zelf begon hij bij NEC aan het avontuur in Europa, waarna hij bij AZ terechtkwam.

“Ik speelde met Iran Onder-19 een toernooi en Carlos Aalbers zat namens NEC op de tribune. Ik kende NEC totaal niet. In Iran kennen we alleen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Na NEC kwam AZ. Nee, Ajax, Feyenoord of PSV toonde destijds nooit interesse. Jammer voor die clubs toch”, zegt Jahanbakhsh in gesprek met het Algemeen Dagblad. In de eerste poulewedstrijd tegen Marokko zal hij de nodige Eredivisie-spelers treffen.

“Leuk toch, al die spelers uit de Eredivisie op het veld tijdens het WK? Nederland zal voor de televisie zitten. Ik hoop dat Marokko zal merken dat Iran geen makkelijk tegenstander is”, vervolgt de Iraanse aanvaller. “We gaan vechten voor de vlag. We spelen voor de vlag, het land, onze cultuur, onze familie. In Azië zijn we eigenlijk al een jaar of drie onverslaanbaar. Er lopen nog zoveel spelers in Iran rond die het niveau van de Eredivisie moeiteloos zouden aankunnen.”

“Het salaris kan een probleem zijn, voetballers kunnen in Iran goed verdienen. Maar scouts zien onze spelers ook nog vaak over het hoofd”, verklaart Jahanbakhsh. Hij stelt dat dit kan veranderen door een goed WK. De kans is klein dat de aanvaller na dat toernooi nog terugkeert op de Nederlandse velden. “Ik zal niet jaarlijks topscorer worden in een competitie, dus dit zou het moment voor een transfer kunnen zijn. Maar ik denk niet dat het WK allesbepalend zal zijn. Dat levert alleen maar stress op. Het WK moet juist iets zijn om van te genieten.”