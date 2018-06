Ter Stegen hoopt: ‘Zou het geweldig vinden als hij bij Barça komt spelen'

Thiago Alcántara wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer bij Barcelona. Bayern München zou bereid zijn om mee te werken aan een transfer van de middenvelder, die in 2013 voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Barça. Marc-André Ter Stegen ziet Thiago graag naar Catalonië komen.

“Ik zou het geweldig vinden als Thiago bij Barcelona komt spelen. Zijn speelstijl past perfect bij ons. Daarnaast heeft hij een interessante persoonlijkheid”, zegt Ter Stegen in gesprek met BILD. Voordat Thiago terugkeert in Barcelona, moet er eerst een verschil in vraag en aanbod worden gedicht. Bayern verlangt minimaal zeventig miljoen euro voor de middenvelder, terwijl Barcelona maximaal vijftig miljoen wil betalen.

Bayern hoopte Lucas Digne te kunnen betrekken in de transfer en wenst naast de vleugelverdediger een bedrag van vijftig miljoen. Het lijkt er echter niet op dat Barcelona op deze eis van der Rekordmeister ingaat. Met Andrés Iniesta raakt Barça een middenvelder kwijt, waardoor er komende zomer in ieder geval versterking zal moeten komen voor de middelste linie.

“Hij is natuurlijk een speler die bepaalde dingen mogelijk maakt voor ons. Als naar buiten komt dat de transfer rond is, zou dat geweldig zijn voor ons én voor hem”, besluit de doelman, die momenteel deel uitmaakt van de Duitse WK-selectie. Het contract van Thiago bij Bayern loopt nog tot medio 2021, waardoor de kampioen van Duitsland een goede onderhandelingspositie heeft.