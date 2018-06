‘Girondins Bordeaux brengt bod uit op smaakmaker van NAC Breda’

Thierry Ambrose is volgend seizoen mogelijk in de Ligue 1 te bewonderen. l’Équipe meldt dat Girondins Bordeaux een ‘definitief bod’ op de aanvaller heeft uitgebracht, maar dat de club uit de wijnstad concurrentie heeft van Anderlecht.

De 21-jarige Ambrose speelde dit seizoen op huurbasis voor NAC Breda. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk kwam in het Rat Verlegh Stadion tot tien doelpunten en vijf assists in dertig wedstrijden in de Eredivisie en lijkt Bordeaux en Anderlecht met die statistieken te hebben overtuigd.

Ambrose komt uit de jeugdopleiding van AJ Auxerre en vertrok in de zomer van 2013 naar Manchester City. Hij zat in december 2014 in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (3-0), maar viel niet in. Het lijkt er niet op dat Ambrose, die nog tot medio 2020 vastligt in Manchester, zijn debuut nog gaat maken voor the Citizens.

Ambrose bevestigde in maart tegenover BN De Stem al dat hij belangstelling geniet: “Ook in Nederland, maar welke clubs dat zijn kan ik niet zeggen (…) Ik wil ergens zijn waar ik kan spelen. Naast Nederland is er ook interesse uit Frankrijk en Engeland. We zullen zien.”