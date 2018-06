Van Marwijk neemt voorbeeld aan Atlético: ‘Kansloos ben je nooit’

Bert van Marwijk werd eind januari aangesteld als bondscoach van Australië en moest de Socceroos in nog geen zes maanden klaarstomen voor het WK. De Australische ploeg begint het toernooi zaterdag met een wedstrijd tegen Frankrijk. “Ze hebben een topploeg met alleen maar klassespelers”, stelt Van Marwijk in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Waar wij op moeten hopen, is dat er bij hen wat nonchalance in sluipt, mogelijk omdat het pas de eerste groepswedstrijd betreft. Maar uiteraard zijn de Fransen favoriet. Onze individuele kwaliteiten zijn minder, maar onze spelers zijn fysiek sterk, topfit en enorm gedisciplineerd”, zegt de 66-jarige oefenmeester. Hij roemt de ‘bereidheid bij de Australiërs’, waar hij naar eigen zeggen als trainer niks aan hoefde te doen.

“Maar ook in creatief en aanvallend opzicht hebben we geprobeerd wat accenten te leggen. Ik heb altijd gezegd: je hoeft individueel niet de beste spelers te hebben om als collectief goed te functioneren”, vervolgt Van Marwijk. Hij heeft een aantal belangrijke uitgangspunten voor het spel van Australië. “In het moderne voetbal kun je heel goed als collectief verdedigen, maar tóch veel invloed hebben op het spel. Kijk maar naar een ploeg zoals Atlético Madrid.”

“Die zijn defensief natuurlijk voortreffelijk, maar toch dominant in de manier waarop ze een wedstrijd bepalen. Dat moet je trainen en je moet tijd hebben om dat in te slijpen, maar ik vind dat deze jongens dat heel goed hebben opgepikt in de laatste weken”, concludeert de keuzeheer. Van Marwijk weet dat het moeilijk wordt om de poule met Frankrijk, Peru en Denemarken te overleven. “Maar toch, kansloos ben je nooit, details kunnen in die paar wedstrijden het verschil maken. Ik verheug me erop.”