PSV’er praat met sc Heerenveen: ‘Ze waren goed voorbereid’

PSV en sc Heerenveen hebben naar verluidt een akkoord bereikt over de transfer van Denzel Dumfries. Als onderdeel van de deal vertrekt Sam Lammers mogelijk op huurbasis naar het Abe Lenstra Stadion, maar zaakwaarnemer en oom John Lammers stelt dat de 21-jarige aanvaller pas volgende week een knoop doorhakt.

Lammers heeft wel een ‘goed gevoel’ overgehouden aan een gesprek met de Friezen, vertelt zijn agent aan de Leeuwarder Courant. “Het gaat in zo'n gesprek niet alleen om wat voor plannen een club met een voetballer op het veld heeft, zoals de speelwijze, maar je wil dan ook weten wat voor type karakter tegenover je zit. Heerenveen was goed voorbereid. Maar dat gold ook voor bijvoorbeeld PEC Zwolle en NAC Breda.”

Lammers werd ook in verband gebracht met FC Emmen, VVV-Venlo en Heracles Almelo, maar Heerenveen lijkt dus de beste papieren te hebben om de linkspoot in te lijven. De international van Jong Oranje wil komend seizoen in ieder geval ‘dertig wedstrijden’ voetballen, benadrukt John Lammers, momenteel trainer van Esbjerg fB.

“Als dat gebeurt, dan gaat hij doelpunten maken en anderen beter laten voetballen. Hij komt later deze week (donderdag, red.) terug van vakantie. Dan gaan wij de opties nog eens naast elkaar leggen en maakt Sam een beslissing.” Tot dusverre kwam Sam Lammers in het eerste elftal van PSV tot drie doelpunten in achttien officiële wedstrijden.