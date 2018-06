‘Hij wordt gezien als een pyromaan die zijn eigen huis in de fik steekt’

Real Madrid maakte dinsdag de komst van Julen Lopetegui bekend. De bondscoach vertrekt na het WK naar het Santiago Bernabéu en vrijwel iedereen in Spanje was verrast door de mededeling van de Koninklijke. Volgens correspondent Edwin Winkels is het nieuws ‘als een bom ingeslagen’.

“Real Madrid heeft de Spaanse bond pas een kwartier voor het bekendmaken ingelicht. Die wisten er ook niet van af”, vertelt de verslaggever aan de NOS. De 51-jarige Lopetegui verlengde in mei zijn contract tot en met het EK van 2020, maar gaat nu dus voor drie seizoenen aan de slag als opvolger van de opgestapte Zinédine Zidane.

In Spanje wordt verontwaardigd gereageerd op met name de timing van he nieuws, weet Winkels: “Er is enorm veel kritiek vanuit de Spaanse media op het moment van de aanstelling. Real en Lopetegui zetten het succes van Spanje op het WK op het spel (…) In de Spaanse media wordt hij gezien als een pyromaan die zijn eigen huis in de fik steekt.”

Lopetegui coachte voorheen één club: FC Porto. Het benoemen van de oud-doelman is volgens Winkels dan ook een gok: “Het is een hele zware klus. Hijzelf wilde natuurlijk wel en zal er financieel op vooruitgaan, maar iedereen had toch liever gezien dat ze gewacht hadden tot na het WK met de bekendmaking.” Lopetegui is sinds medio 2016 bondscoach van Spanje.